Orlando jagt Boston: Verlustreiche Celtics-Pleite

Orlando (dpa) - Die Orlando Magic lassen bei der Aufholjagd im Playoff-Finale der Eastern Conference gegen NBA- Rekordmeister Boston Celtics nicht locker. Nach dem Auswärtssieg setzte sich das Team um Allstar Dwight Howard nun auch vor den eigenen Fans mit 113:92 gegen Boston durch.

In der Serie „best of seven“ verkürzten die Gastgeber damit nach einem 0:3-Rückstand auf 2:3. Orlando müsste allerdings in Boston erneut gewinnen, um überhaupt noch im Geschäft zu bleiben. „Keine Ahnung, ob wir tatsächlich den Lauf fortsetzen können, wenn wir mit einem 2:3-Rückstand in der gegnerischen Halle antreten müssen“, sagte Magic-Coach Stan Van Gundy nach der Partie vor 17 461 Fans in der Amway Arena von Orlando. „Es kommt mir vor, als ob wir immer noch einen riesigen Berg erklimmen müssen. Aber wir spielen immer besser.“

Neben der Niederlage mussten die Gäste aus Boston auch den Verlust dreier Spieler verkraften. Celtics Starting-Center Kendrick Perkins flog am Ende der ersten Halbzeit mit seinem zweiten Technischen Foul im Spiel und dem siebten inklusive der Vorrunde laut Reglement automatisch vom Platz und fehlt im nächsten Spiel. Dazu erlitt Glen Davis nach einem unbeabsichtigen Ellbogenschlag von Howard unter dem Korb eine leichte Gehirnerschütterung und musste in der Kabine versorgt werden. Seine Teilnahme am sechsten Match ist ebenso fraglich wie die von Marquis Daniels, der nach einem Zusammenstoß mit Howard die Halle mit Schwindelsymptomen verließ.

„Wir versuchen jedes Spiel nur zu gewinnen. Wir wollen niemand verletzen, aber Basketball ist eben ein physisch stark betonter Sport“, meinte Howard, der zu seinen 21 Punkten noch zehn Assists ablieferte. „Wenn wir weiter an uns glauben, uns vertrauen und so gut spielen, wie wir können, ist alles möglich.“ Allerdings hat bisher noch kein Team in der Playoff-Geschichte der NBA jemals einen 0:3- Rückstand wieder wettmachen können.

„Orlando ist immer dann gefährlich, wenn das Team in Führung geht“, sagte Celtic-Coach Doc Rivers und bemängelte: „Wir haben nicht einmal versucht, Orlando richtig unter Druck zu setzen.“ Tatsächlich gaben die Gastgeber Orlando die Führung nach dem Ende des ersten Viertels nicht mehr ab, obwohl Boston stets in Schlagdistanz blieb. Nach einem 14-Punkte Rückstand Mitte des zweiten Viertels kamen die Celtics noch auf 78:86 heran, Doc Rivers setzte dann aber auf die falsche Taktik.

Als Boston rund acht Minuten vor Schluss mit 80:93 zurücklag, spielten die Celtics „Hack-a-Howard“. Bei jedem Ballbesitz der Magics foulte ein Boston-Spieler Howard, um ihn mit diesem taktischen Zug an die Freiwurflinie zu zwingen. Aber Howard versagten nicht wie erwünscht die Nerven. Bei vier der sieben Versuche war er erfolgreich, durchkreuzte Bostons Pläne und wahrte seinen Magics die Chance auf ein historisches Comeback.