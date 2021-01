Organisator von Deutschland-Rennen: Auch 2021 möglich

Die Schneefälle in der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben auf der B 31 zwischen Überlingen und Lindau, Autobahnauffahrt A 96, für chaotische Verhältnisse gesorgt. Da ging stundenlang nichts mehr vor noch zurück. Wo ein solcher Stau unter normalen Umständen von hinten von der Polizei aufgelöst wird, war das nach Aussage der Pressestelle des Polizeipräsidiums Ravensburg diesmal nicht möglich. Der Grund bestand in erster Linie in den Lkw, die sich in beiden Fahrtrichtungen festgefahren hatten.