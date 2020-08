Oranje-Coach Koeman: „Würde gerne“ zu Barça wechseln

Von Tobias Göttling

Das Hoffen und Bangen eines frisch gebackenen Ehepaars hat sich gelohnt: Nachdem lange nicht klar war, ob und in welcher Form eine kirchliche Hochzeit inklusive Feier in der aktuellen Zeit möglich sein würde, zeigen sich Anja und Samuel Rempp am Ende überglücklich, es hat noch funktioniert. Doch die Monate, die ihrem Hochzeitstermin Anfang August vorausgingen, waren nichts für schwache Nerven.

„Ich erinnere mich noch gut daran, wie wir während des Lockdowns wandern waren und mein Verlobter meinte, er halte es für unwahrscheinlich, ...