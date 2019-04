Olympiasilberheldendichte für Eishockey-Romantiker

Es war Anfang Oktober, das erste Mal in der DEL-Saison 2018/19 stand das Duell Adler Mannheim – EHC Red Bull München auf dem Spielplan. Der Herausforderer gegen den Meister der Jahre 2016, 2017 und 2018. „Heute“, sagte Pavel Gross, der Trainer der Nordbadener vor dem Eröffnungsbully, „brauchst du ein A-Game, ein A-Spiel. Und du brauchst jeden. Heute ist jeder wichtig.“ Vermutlich dürfte Pavel Gross sein Eishockey-Vokabular erweitert haben seither – recht innovativ um die Steigerungsform „Triple-A-Game“. Nötig wird das in den Aufeinandertreffen fünf bis (mindestens) acht der Rivalen, dem, so Puck-Deutschland ziemlich einhellig, „Traumfinale“. Erste Etappe: Donnerstag, 19.30 Uhr (live bei Sport1), bei den Adlern.

Mannheim vs. München, das ließe sich, ganz prosaisch, in Saisonetats beziehungsweise Geldgebern ausdrücken. Hieße dann 13,0 gegen 13,5 vom Fachmagazin „Eishockey News“ geschätzte Millionen Euro, hieße SAP gegen Red Bull, Software-Gigant contra Brause-Imperium. Wer’s romantischer mag, darf von hier wie da höchst attraktivem, weil laufintensivem, defensiv stabilem, offensiv kreativem Eishockey sprechen. Kann Punktausbeute – 116 Mannheim, 109 München – und Torverhältnis (194:117, 176:118) aus der Hauptrunde als Beleg anführen, sich auf die Olympiasilberheldendichte (Mannheim: Dennis Endras, Sinan Akdag, Marcel Goc, Marcus Kink, Matthias Plachta, David Wolf; München: Danny aus den Birken, Daryl Boyle, Yannic Seidenberg, Frank Mauer, Yasin Ehliz, Patrick Hager) auf nationalem Endspiel-Eis freuen. Die Qualitätsunterschiede wirken marginal, die Resultate heuer waren knapp. 4:5 nach Penaltyschießen und 1:2 verlor Hauptrundenprimus Mannheim seine Heimspiele, 1:0 nach Penaltys und 3:1 gewann er auswärts. Doch das ... interessiert jetzt bestenfalls noch Statistiker.

„Da gibt man alles“

Auch die Play-off-Runden eins und zwei taugen kaum für Prognosen. War der glatte Adler-Durchmarsch gegen Nürnberg Ice Tigers und Kölner Haie (8:1 Siege, 38:16 Tore) kräftesparender Vorteil oder rhythmusbrechender Nachteil bei zuletzt neun Tagen Spielpause? Sind die Roten Bullen, nachdem sie per 2:0 über störrisch-bissige Augsburger Panther am Dienstagabend gerade noch die Halbfinalkurve gekriegt haben – mit 4:3 Siegen, nach zuvor 4:2 gegen die Eisbären Berlin –, im beflügelnden Flow oder doch körperlich angezählt von diversen Verlängerungen? „Wir erwarten keine müde Mannschaft“, sagt Pavel Gross. Finale ist. „Da überlegt man nicht, ob man noch Kräfte hat. Da gibt man alles.“ Don Jackson, Pendant an der Münchner Bande, widerspricht nicht: „Mit diesen Sachen kann sich jeder beschäftigen, nur nicht wir. Das darf nicht in die Köpfe rein.“

Alles auf Null also – und keine negativen Gedanken! Pavel Gross könnte die haben: Dreimal griff der 50-Jährige während seiner acht Cheftrainer-Jahre bei den Grizzlys Wolfsburg nach dem DEL-Pokal, dreimal hievte schließlich Don Jackson die Trophäe gen Hallenhimmel nach durchweg klaren Finalserien: 2011 mit den Eisbären Berlin, 2016 und 2017 mit seinem jetzigen Arbeitgeber. Dass Berlin wie München deutlich mehr Ressourcen, folglich deutlich mehr Qualität und Tiefe im Kader hatten als das Gross’sche Low-Budget-Ensemble, sollte nicht unerwähnt bleiben. Nun jedoch herrscht Gleichheit der Mittel.

Auch Gleichheit auf dem Eis? Dem Meister fehlen in Nationalverteidiger Konrad Abeltshauser, Nationalstürmer Maximilian Kastner und dem kanadischen Angreifer Jason Jaffray drei nicht unwichtige Akteure verletzt, Maximilian Daubners Einsatz ist fraglich. In Mannheim dürfte das größte Personal- ein Luxusproblem sein: das, dass gestandene DEL-Recken ihren Platz auf dem Eis mit einem auf der Tribüne tauschen müssen. Denn, so Pavel Gross: „Wir sind gesund und voller Energie.“ Alle! Gegen Köln war unter den dadurch Überzähligen auch der etatmäßige Kapitän Marcus Kink. Und diesmal? „Vielleicht passen wir das Line-up auch ein wenig dem Gegner an“, tat Pavel Gross lediglich kund. Und: „Es gehört zu unserem Job, dass wir in diesem Fall zum Wohl der Mannschaft entscheiden.“

Ein vierter Titel wäre historisch

Zu Don Jacksons Job gehört es, die Löcher zu stopfen. Ebenfalls zum Wohl der Mannschaft, möglichst titelbringend. Die Meisterschaft 18/19 wäre die neunte des 62-jährigen Amerikaners hierzulande (mit einer als Eisbären-Co-Trainer sogar die zehnte). Für EHC-Red-Bull-Kapitän Michael Wolf wäre sie das ideale Abschiedspräsent zum Karriereende, für die DEL ein Meilenstein: Vier Titel in Folge für einen Club gab’s in zweieinhalb Jahrzehnten Deutsche Eishockey-Liga noch nicht. Beste Gründe also für einen Münchner Kraftakt. Beste Gründe allerdings auch für Pavel Gross, seine Mannschaft zu A-Games – idealerweise gar Triple-A-Games – zu coachen. Ganz idealerweise zu gleich vieren. Das wäre dann die A-Meisterschaft, für ihn eine Premiere.

Ein Traumfinale eben – durchaus auch (siehe oben) für Eishockey-Romantiker.