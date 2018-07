Olympiasieger Steiner holt WM-Silber

Antalya (dpa) - Olympiasieger Matthias Steiner ist bei den Gewichtheber-Weltmeisterschaften über sich hinausgewachsen und hat Zweikampf-Silber gewonnen.

Nach langer Stagnation wuchtete der gebürtige Österreicher in Antalya die angepeilten 440 Kilogramm im Superschwergewicht in die Höhe und ließ nur dem Iraner Behdad Salimikordasiabi (453 kg) den Vortritt. In der Teildisziplin Stoßen wurde der für den Chemnitzer AC startende Athlet gar mit 246 Kilo Weltmeister, im Reißen sprang Platz fünf (194 kg) heraus. Bei den Olympischen Spielen, wo Steiner in zwei Jahren erneut aufs oberste Treppchen steigen will, gibt es allerdings keine Medaillen in den Teildisziplinen.

Vor den Augen seiner Frau Inge sowie seiner Eltern Michaela und Fritz Steiner, der selbst Gewichte stemmt und als 71-Jähriger Weltmeister bei den Senioren wurde, sprang Steiner wie ein Gummiball über die Bühne und gab der Hantel einen Kopfstoß. „Das ist riesig. Ich bin die ganze Zeit bei 426 Kilo rumgeschissen. Das muss ich so sagen. Und nun das“, jubelte der 146-Kilo-Koloss, nachdem er Trainer Frank Mantek in die Arme gesprungen war. „Der Champion ist zurück - ist das geil“, rief der Coach begeistert und tanzte mit seinem Schützling.

Steiner bewies erneut: Er ist ein Wettkampftyp. Im Training und in weniger bedeutenden Wettkämpfen geht einiges daneben. „Wenn es um die Wurst geht, bin ich eben da. Ich brauche den Wettkampf“, erklärte der Vizeweltmeister, der seine erste WM-Medaille überhaupt eroberte. Seit Olympia in Peking, wo er 461 Kilo bewältigte, hat er diese Leistung nicht mehr geschafft. Steiner profitierte allerdings auch vom Pech der anderen. Der Olympia-Zweite Jewgeni Tschigischew wie weitere Spitzenheber, die nach dem Reißen allesamt vor Steiner lagen, schieden aus.

Auf Unterstützung seines Mannschaftskameraden Almir Velagic musste Steiner jedoch verzichten. Im Reißen schaffte der gebürtige Bosnier aus Speyer nur 186 Kilo und gab anschließend wegen einer Verletzung der linken Schulter auf. „Beim Warmmachen fürs Stoßen ging gar nichts mehr“, sagte der 29 Jahre alte Sportsoldat.

Die deutschen Männer blieben insgesamt unter den Erwartungen. Rene Horn aus Frankfurt (Oder), Tom Schwarzbach aus Chemnitz und Ex- Europameister Jürgen Spieß (Speyer) enttäuschten. Nur Jakob Neufeld aus Mengede erntete Lob: Seine 323 Kilogramm in der 77-Kilo-Klasse reichten für Platz 15 und einen Bestwert im Stoßen (178 kg).

Die Frauen machten es besser: Die fünf Athletinnen kamen auf Platz 18 der Nationenwertung für die Olympia-Qualifikation und dürfen nach derzeitigem Stand zwei Heberinnen zu den Spielen 2012 nach London entsenden. In Peking 2008 war es nur eine Frau. Den besten Eindruck hinterließen Julia Rohde aus Görlitz mit drei deutschen Rekorden in der 53-Kilo-Klasse und die superschwere Chemnitzerin Kathleen Schöppe, die sich immer mehr den deutschen Höchstmarken der Ex- Europameisterin Monique Riesterer nähert. „Ich bin stolz auf die Frauen“, sagte Bundestrainer Thomas Faselt.

Den WM-Titel in der 105 kg - Klasse sicherte sich Titelverteidiger Marcin Dolega aus Polen. Der 28-Jährige bewältigte in Antalya 415 (Reißen 188/Stoßen 227) Kilogramm. Mit dem gleichen Leistung, aber einem um 320 Gramm höheren Körpergewicht wurde der Russe Dimitri Klokow Zweiter. Dessen Landsmann Wladimir Smortschkow (410 kg) kam auf Platz drei. Dolega scheiterte im Stoßen am Weltrekord von 238 Kilo. Für die deutschen Gewichtheber blieb in dieser Kategorie nur Platz 23. René Horn aus Frankfurt (Oder) hob 357 (155/202) Kilogramm und enttäuschte. An seiner Bestleistung fehlten elf Kilo. Für die Nationenwertung in der Olympia-Qualifikation für London 2002 brachte der 24-Jährige lediglich drei Punkte in die Wertung.