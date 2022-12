Olympiasieger Lyu unter Dopingverdacht

Der Chinese Lyu Xiaojun, dreimaliger Olympiasieger im Gewichtheben, ist positiv auf das Blutdopingmittel Erythropoetin (Epo) getestet worden.

Das teilte die Internationale Testagentur (Ita) mit. Demnach wurde die positive Probe bei einer Trainingskontrolle am 30. Oktober 2022 gemacht. Lyu ist suspendiert worden und kann die Öffnung der B-Probe beantragen.

Der Gewichtheber hatte im vergangenen Jahr bei den Sommerspielen in Tokio in der Klasse bis 81 Kilogramm seine dritte Goldmedaille geholt. Der 38-Jährige hatte auch einen Start in Paris 2024 nicht ausgeschlossen. Ihm droht nun eine Sperre von bis zu vier Jahren.

