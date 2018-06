Olympiasieger Frenzel vor WM: „Alles steht auf Null“

Olympiasieger Eric Frenzel sieht sich nicht als der große Favorit bei der bevorstehenden WM der nordischen Kombinierer.

„Wir fahren nach Falun, und da steht alles auf Null. Da zählt auch nicht, was man vorher geleistet hat“, sagte der 26-Jährige dem TV-Sender Sky. Es komme „einfach nur auf diesen einen Tag an. Da muss alles passen, da werden die Medaillen vergeben, da muss man ganz oben stehen.“ Die nordischen Ski-Weltmeisterschaften beginnen im schwedischen Falun am 18. Februar und enden am 1. März.

Der Oberwiesenthaler zeigt sich auch in diesem Winter in starker Form und steht vor dem dritten Weltcup-Gesamterfolg nacheinander. In dieser Saison hat er bereits sieben Weltcup-Rennen für sich entschieden.