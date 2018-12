Olympiakos Piräus trennt sich von Yaya Touré

Von Schwäbische Zeitung

Der 33-jährige Mann, der im Verdacht steht, am Donnerstag in Pfullendorf seine 34-jährige Ehefrau umgebracht zu haben, hat die Tat inzwischen eingeräumt. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstagmittag mitteilten, stach er offenbar mit einem Messer auf sein Opfer sein, sodass die Frau am Donnerstagvormittag ihren Verletzungen erlag.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft hat das Amtsgericht Hechingen inzwischen Untersuchungshaft gegen den 33-Jährigen angeordnet.