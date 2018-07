Olympia-Maskottchen für 2020: „Miraitowa“ und „Someity“

Die beiden futuristischen Maskottchen der Olympischen Spiele 2020 in Tokio haben jetzt auch Namen. Die zwei Wesen mit den großen Kulleraugen heißen „Miraitowa“ und „Someity“, wie die Organisatoren bekanntgaben.

Das Design des im Karomuster ähnlich dem Olympia-Logo gekleideten Duos - eines in Dunkelblau und Weiß sowie eines in Rosa und und Weiß für die Paralympics - war von japanischen Schulkindern aus mehreren Kandidatenentwürfen ausgewählt und schon vor Monaten präsentiert worden. Die Olympischen Spiele in der Hauptstadt Tokio finden vom 24. Juli bis 9. August 2020 statt.