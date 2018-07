Olympia 2018: Pyeongchang zahlt, München kämpft

Lausanne (dpa) - Pyeongchangs neue 580-Millionen-Dollar-Offensive im Dreikampf um die Olympischen Winterspiele 2018 konnte selbst Münchens umschwärmte Frontfrau Katarina Witt nicht weglächeln.

Die Südkoreaner haben nach dem Lausanne-Gastspiel ihre Favoritenrolle bestätigt - trotz der erneuten Steigerung von München 2018. Auch am zweiten Tag des technischen Briefings wurde das deutsche Großprojekt von vielen der stimmberechtigten IOC-Mitgliedern gelobt, Pyeongchangs Auftritt erhielt sogar Bestnoten.

„Mehr und mehr sind wir tatsächlich eine echte Alternative“, resümierte Katarina Witt, Bewerbungschef Bernhard Schwank betrachtet das Rennen inzwischen sogar als „absolut offen“. Im Foyer des feudalen Palace-Hotels verdichtete sich am Tag nach den 45-Minuten-Präsentationen der drei Kandidaten das Stimmungsbild. Die Aufwärtstendenz der Münchner Olympia-Macher 48 Tage vor der Vergabe der Spiele am 6. Juli in Durban wurde bemerkt, der „fehlerlose Auftritt“ der Südkoreaner, so IOC-Marketing-Chef Gerhard Heiberg, allerdings auch.

„Pyeongchang hat zum ersten Mal Emotionen gezeigt. Das war sehr gut“, betonte der Norweger, der aber auch Katarina Witt für eine effektive Stimmensammlerin hält: „Natürlich ist sie für ein paar Stimmen gut. Am Ende entscheiden IOC-Mitglieder nicht mit dem Kopf, sondern mit dem Herz.“ Sein Kollege Denis Oswald sieht es ähnlich: „Die Südkoreaner waren nicht typisch asiatisch, sondern sehr relaxed und sehr emotional. Eine sehr starke Bewerbung. Am Ende kann aber auch so eine Person wie Katarina Witt den Unterschied ausmachen.“

Die zahlreichen Lobbyisten der drei Kandidaten redeten in der Hotelhalle auf die IOC-Mitglieder ein. Ein Stockwerk tiefer ließen sich interessierte IOC-Funktionäre anhand von Modellen die Konzepte von München, Pyeongchang und dem französischen Außenseiter Annecy erklären. Am bayerischen Stand mit Trachtenmädchen, Bierkrügen und Brezeln herrschte großer Andrang, „Das Echo ist sehr ermutigend. Unsere Botschaften sind angekommen“, sagte IOC-Vize Thomas Bach.

Nur Stunden nach der drittletzten Präsentation vor Durban arbeitete die Münchner Delegation bereits einzelne Punkte auf. Am Donnerstag und Freitag der kommenden Woche wird in einer ausführlichen Analyse der Feinschliff für das finale Votum vorgenommen. Das Präsentationsteam kristallisiert sich immer mehr heraus. Bundespräsident Christian Wulff, Witt, IOC-Vize Thomas Bach, Oberbürgermeister Christian Ude und Bewerbungschef Bernhard Schwank sind gesetzt.

BMW-Vorstand Ian Robertson könnte wieder als Botschafter des großen Wintersport-Markts Deutschland engagiert werden. Auch die zweifache Biathlon-Olympiasiegerin Magdalena Neuner erfüllte ihre Rolle als glaubwürdige Athletin überzeugend. Gespräche mit einem möglichen prominenten Überraschungsgast werden noch geführt. „Wir werden in Durban noch was draufpacken“, versprach Michael Vesper, Aufsichtsratschef der Bewerbungsgesellschaft.

Pyeongchangs Funktionäre sorgten unterdessen mit neuen Investitionen von mehr als einer halben Milliarde Dollar für Aufsehen. Ein Kommunikationsbudget in Höhe von 80 Millionen Dollar stehe für Sport-Propaganda in Asien bereit. „Damit wollen wir das Wintersport-Bewusstsein in ganz Asien erhöhen“, meinte Sprecherin Theresa Rah. Vor fünf Wochen hatte Südkoreas Regierung bereits bekanntgegeben, von 2012 bis 2018 insgesamt 500 Millionen Dollar in die zweite Phase ihres Sportförderprogramms „drive the dream“ investieren zu wollen.

Die Münchner müssen auf der Zielgeraden des Bewerbungsmarathons eher auf ihre Überzeugungskraft bauen - und auf den Faktor Witt hoffen. „Katarina Witt verkörpert Exzellenz, aber ich würde ihr Charisma nicht überbewerten. Kein IOC-Mitglied lässt sich durch Charme überzeugen“, meinte der Russe Witali Smirnow. „Ich bin seit 40 Jahren im IOC, und ich weiß, dass ich nichts weiß“, philosophierte der 76-Jährige, „aber ich würde meinen deutschen Freunden sagen, kämpft weiter.“