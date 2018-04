Oliver Kahn glaubt an Champions-League-Finale mit FC Bayern

Ex-Nationalspieler und TV-Experte Oliver Kahn glaubt an einen Finaleinzug des FC Bayern München in der Champions League. „Es gibt genügend Möglichkeiten, Real unter Druck zu setzen und denen mal richtig gefährlich zu werden“, sagte der 48-Jährige in Hamburg.

„Real ist eine typische Phasenmannschaft. Das heißt, sie haben Phasen im Spiel, wo sie extremen Druck machen und wo sie extremes Pressing spielen, den Gegner geradezu einschnüren“, sagte der ehemalige Torwart des FC Bayern vor dem Hinspiel der Münchner gegen Madrid am Mittwoch.

„In diese Phasen, wenn Real praktisch wieder etwas abwartend spielt, muss der FC Bayern selbst enormen Druck aufbauen und sie einschnüren“, meinte Kahn. Das Endspiel der Fußball-Königsklasse findet am 26. Mai in Kiew statt. Letztmals standen die Bayern bei ihrem Sieg 2013 gegen Borussia Dortmund im Champions-League-Finale.

Hinsichtlich des zweiten Halbfinales zwischen dem FC Liverpool und der AS Rom am Dienstag zeigte sich Kahn zwiegespalten. „Liverpool mit Jürgen Klopp, das wäre im Finale natürlich ein Traum. Aber AS Rom ist auch keine Laufkundschaft.“