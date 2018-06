Olic kehrt in HSV-Kader zurück

Angreifer Ivica Olic soll am Samstag in der Partie beim FSV Mainz 05 erstmals in diesem Jahr im Kader des Bundesligisten Hamburger SV stehen. Der Kroate habe im Training Vollgas gegeben, sagte Trainer Bruno Labbadia. „Wir werden ihn mitnehmen.“

Dagegen wird der Schwede Albin Ekdal wegen einer Oberschenkelzerrung ausfallen. Zudem droht der Ausfall von Dennis Diekmeier und Ivo Ilicevic. Bei beiden Fußball-Profis gab Labbadia keine Prognose ab, ob sie mit nach Rheinhessen fahren. Sicher fehlen werden zudem die Offensivspieler Pierre-Michel Lasogga, Michael Gregoritsch (beide Gelb-Sperre) und Nicolai Müller (Muskelfaserriss).