Oldenburger Topspieler Mahalbasic wechselt zu AS Monaco

Im Landkreis Lindau steigen seit dem Wochenende die Infektionszahlen wieder. Mit Stand heute beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz 47,6 - Tendenz weiter steigend. Das liegt unter anderem an mehreren Infektionen in Asylbewerberunterkünften. Mit der steigenden Inzidenz könnten wieder Beschränkungen auf die Lindauer zukommen.

In den vergangenen sieben Tage haben sich im Landkreis Lindau 46 Menschen neu mit dem Coronavirus infiziert, informiert das Landratsamt Lindau in einer Pressemitteilung am Mittwochnachmittag.