Oldenburg verlängert mit Center Chubb

Oldenburg (dpa) - Die EWE Baskets Oldenburg planen die Zukunft in der Basketball-Bundesliga mit Adam Chubb. Der amerikanische Center hat einen neuen Vertrag über zwei Jahre beim Playoff-Teilnehmer aus Niedersachsen unterschrieben.

Chubb spielt seit 2011 in Oldenburg. In bislang 34 Spielen in der laufenden Saison kam der 31-Jährige im Schnitt auf 10,6 Punkte und 7,0 Rebounds. „Adam ist eine absolut verlässliche Größe in der Mannschaft“, kommentierte Trainer Sebastian Machowski die Einigung mit dem Profi.