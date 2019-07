Olé olé oder ojemine VfB? So stehen die Stuttgarter Aufstiegschancen

Endlich geht es wieder los, am Freitagabend eröffnen der VfB Stuttgart und Hannover 96 die 46. Zweitliga-Saison.

Filippo Cataldo, Felix Alex und Emin Hohl diskutieren die Chancen des VfB Stuttgart und blicken außerdem auf die Mitstreiter aus Hamburg, Hannover, Nürnberg und Heidenheim. Wer sich Chancen ausrechnen darf und wer wohl hinter den Erwartungen bleiben wird, hören Sie in der aktuellen Episode von Anschwitzen.

Und während in Stuttgart eine neue Saison beginnt, neigt sich in München eine große Karriere dem Ende zu. Uli Hoeneß will nach Bild-Informationen im November nicht mehr zur Wiederwahl als Präsident des FC Bayern antreten.

Was es damit auf sich hat & wie die Nachfolge geregelt werden soll, hören Sie ebenfalls in der aktuellen Episode von Anschwitzen.

