Offensivtrio macht Mut - Raúl: „Es entsteht etwas“

Gelsenkirchen (dpa) - Die Freude über sein erstes Bundesliga-Tor stand Raúl ins Gesicht geschrieben. „Ich bin glücklich, dass ich endlich für Schalke getroffen haben. Das Tor wird mir Auftrieb geben. Jetzt wird es etwas leichter für mich und die Mannschaft“, sagte Spaniens Stürmerlegende.

Mit seinem Ausgleichstreffer in der 87. Minute zum 2:2 gegen Borussia Mönchengladbach hatte Raúl dem Revierclub nach einem 0:2-Rückstand zur Pause zumindest noch einen Punkt gerettet. Danach genoss er den Applaus der Fans. „Nach so einem Spiel so gefeiert zu werden, ist schon etwas besonderes. Das Tor war wichtig, um nicht wieder als Verlierer vom Platz zu gehen.“

Während der bisher immer in der Startelf aufgebotene Raúl eine lange Anlaufzeit für sein Premierentor für „Königsblau“ benötigte, ist Huntelaar die Integration schnell gelungen. Der mit 14 Millionen Euro teuerste Einkauf der Clubgeschichte traf mit seinem Anschlusstreffer (52.) schon in seinem dritten Bundesligaspiel hintereinander. Der Niederländer freute sich mit seinem ehemaligen Sturmpartner von Real Madrid. „Das Tor gibt Raúl Selbstvertrauen. Wir haben 70 Minuten richtig guten Fußball gespielt und viel kombiniert. Wir sind auf dem richtigen Weg“, meinte Huntelaar.

Beide Stürmer profitieren immer mehr von den Ideen des dritten Neuzugangs: Wie schon beim ersten Saisonsieg in Freiburg deutete José Manuel Jurado als Taktgeber hinter den Spitzen sein Potenzial an. Das Offensivtrio macht Mut, und Raúl ist sicher, dass es noch besser geht: „Das Zusammenspiel der neuen Mannschaft braucht Zeit. Aber man sieht, dass etwas entsteht.“

Felix Magath erfüllt die positive Entwicklung nach der harschen Kritik an seiner Einkaufspolitik mit Genugtuung. Und sein Lieblingsspieler erhielt ein Sonderlob. „Ich weiß, dass viele an Raúl gezweifelt haben. Aber wie er das Tor gemacht hat, war einfach klasse. Ich habe immer gesagt, dass ich ihn über alles schätze. Aber er ist eben kein Mittelfeldspieler, sondern hat seine Qualitäten im und um den Strafraum“, betonte der Trainer, dem aber auch die schwache erste Hälfte nicht verborgen blieb. „Da haben wir Gladbach spielen lassen und ohne Mumm agiert.“

Vor allem die Abwehr bleibt ein Experimentierfeld. Nicolas Plestan erwies sich als Unsicherheitsfaktor in der Innenverteidigung. In Benedikt Höwedes, der am 29. September im Champions-League-Heimspiel gegen Benfica Lissabon gesperrt ist, musste sich schon der fünfte Spieler im sechsten Spiel hinten rechts versuchen. Mit mäßigem Erfolg: Prompt verursachte Höwedes mit einen Foul am starken Raul Bobadilla einen Strafstoß, den Borussen-Kapitän Filip Daems (15.) zur Führung nutzte. Mit dem 2:0 durch Michael Bradley (43.) schien Gladbach dem ersten Erfolg auf Schalke seit 1992 ganz nahe.

Auch wenn es nach „Rot“ für Roel Brouwers (78.) nicht zum zweiten Saisonsieg reichte, konnte Michael Frontzeck mit dem Remis leben. Immerhin ist die Talfahrt nach zuletzt drei Pleiten gestoppt. „Wir haben wieder Boden unter den Füßen“, sagte Frontzeck in Anspielung auf den „Blackout“ beim 0:7 in Stuttgart eine Woche zuvor. „Wer schon Mal Fußball gespielt hat, weiß, wie schwer es ist, nach so einer Klatsche wieder aufzustehen. Die Mannschaft hat das revidiert. Das war eine richtig gute Leistung.“