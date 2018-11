Oenning soll neuer Trainer des 1. FC Magdeburg werden

Gestohlen, umgeparkt und beschädigt. Das ist das Ergebnis einer „Spritztour“, den fünf oder sechs Jugendliche in Kißlegg unternommen haben. Ein mittlerweile nicht mehr ganz so lustiger, dafür teurer „Jugendstreich“, sagt Andreas Tschugg aus Kißlegg. Sein Traktor samt Anhänger wurde am Wochenende im Baugebiet Waltershofen gestohlen. Der Besitzer fand das Gefährt zwar wieder, allerdings mit Macken. Auf Facebook suchte der Traktorbesitzer nach den Dieben.