Ochsenhausen kann in Bergneustadt ins Finale einziehen

Der Auftakt ist verheißungsvoll gewesen. Im ersten Play-off-Halbfinale der Tischtennis-Bundesliga präsentierten sich die TTF Liebherr Ochsenhausen in Ehingen gegen den TTC Schwalbe Bergneustadt in Topform und legten mit einem 3:1-Sieg vor. Am Sonntag können die Ochsenhausener in der Best-of-Three-Serie schon das Finalticket lösen.

In Frankfurt wird am 25. Mai das Endspiel um die Deutsche Meisterschaft ausgetragen. Die TTF Ochsenhausen wollen sich ein drittes Play-off-Halbfinale ersparen, das am 13. April um 18 Uhr in Ehingen wäre. Doch den Oberschwaben steht im Bergischen Land ein hartes Stück Arbeit bevor, um auch das zweite Finale in dieser Saison nach dem Pokalendspiel zu erreichen. Der Druck liegt klar beim TTC Bergneustadt, der gewinnen muss, um das Entscheidungsspiel zu erzwingen. Die Oberschwaben wollen und müssen vom ersten Ballwechsel an dagegenhalten.

Brasilianer war stark aufgelegt

Beim ersten Halbfinale in Ehingen glänzte bei den TTF einmal mehr Hugo Calderano. Der Brasilianer, derzeit Siebter der Weltrangliste, trieb Paul Drinkhall und Alvaro Robles mit starken Angriffsschlägen in die Enge und gab nur einen Satz gegen den Spanier, der lange der Ochsenhausener Trainingsgruppe angehörte, ab. Stefan Fegerl bestritt für Ochsenhausen ein tolles Match gegen Benedikt Duda und ließ dem deutschen Nationalspieler beim 3:0 keine Chance. Da fiel die Fünf-Satz-Niederlage von Simon Gauzy gegen Robles zum zwischenzeitlichen 1:1 nicht so sehr ins Gewicht.

Die TTF könnten in dieser Saison den vierten Meistertitel der Vereinsgeschichte nach 1997, 2000 und 2004 nach Oberschwaben holen. Doch die Leistungsunterschiede zwischen den Teams sind gering, auch am Sonntag werden Kleinigkeiten entscheidend sein. An die Burstenhalle in Bergneustadt, in der die Schwalben seit Mitte der Saison aufschlagen und wo sie von viel mehr Fans unterstützt werden als zuvor in Gummersbach, haben die TTF nicht die besten Erinnerungen. Am 20. Januar verlor Ochsenhausen im bisher einzigen Duell in Bergneustadt in der kalten Sportarena – die Heizung war kurzfristig ausgefallen – nach über dreieinhalbstündigem Kampf mit 2:3. Vor mehr als 700 Fans gewann damals nur der für Hugo Calderano eingesetzte Jang Woojin seine beiden Partien (jeweils 3:1 gegen Drinkhall und Duda), während Fegerl gegen Duda und Gauzy gegen Robles den Kürzeren zogen. Das Doppel musste entscheiden – die starke TTC-Paarung Drinkhall/Robles besiegte Fegerl/Dyjas in fünf Sätzen.

Mazunov dämpft die Euphorie

„Wir führen in den Play-offs mit 1:0, es ist aber noch nicht entschieden“, sagt Ochsenhausens Cheftrainer Dmitrij Mazunov. „Wir wissen, dass Bergneustadt eine gute Mannschaft ist, die im Rückspiel noch einmal alles geben wird und es uns so schwer wie möglich machen will. Deshalb bereiten wir uns gut vor, um am Sonntag den Finaleinzug perfekt machen zu können.“