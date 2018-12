Nur noch ein Sieg fehlt zum Aufstieg

Die deutsche U20-Nationalmannschaft hat auch ihr viertes Spiel bei der U20-Eishockey-Weltmeisterschaft der Division I gewonnen. Im Bundesleistungszentrum Füssen feierte die Mannschaft von Bundestrainer Christian Künast einen 5:1 (3:0, 1:1, 1:0)-Erfolg gegen Weißrussland und übernimmt somit die Tabellenführung. Der Aufstieg in die Topdivision steht kurz bevor.

Die deutsche Mannschaft versuchte zunächst vor allem, keine Torchancen der Weißrussen – bis dahin ebenfalls ungeschlagen – zuzulassen. In der vierten Minute prüfte Moritz Seider den weißrussischen Goalie Andrei Grishenko erstmals. Die DEB-Auswahl stand in der Verteidigung kompakt und erarbeitete sich in der Folge weitere Torgelegenheiten. Justin Schütz nutzte eine dieser Chancen und staubte in Überzahl zum 1:0 ab (8.). Die deutsche U20 zeigte sich weiter eiskalt: Marco Bassler erhöhte in der elften Minute auf 2:0, Tim Wohlgemuth startete nur 64 Sekunden später einen Sololauf und vollendete zum 3:0. Weißrusslands Goalie Grishenko verließ das Eis, Nikita Tolopilo übernahm für ihn.

Die weißrussische Mannschaft steigerte zu Beginn des Mittelabschnitts ihre Offensivbemühungen und prüfte immer wieder den deutschen Goalie Hendrik Hane. Eine Schrecksekunde gab es in der 27. Minute: Pierre Preto schlug nach einem Zweikampf in die Bande ein und lag minutenlang auf dem Eis. Der 19-Jährige konnte nicht mehr weiterspielen. In der 29. Minute nutzte Weißrussland eine Powerplay-Situation zum ersten Treffer. Ivan Drozdov verkürzte auf 1:3. Die deutsche Mannschaft wirkte allerdings nicht geschockt, zog weiter ihr Spiel auf und wurde in der 32. Minute belohnt. Yannik Valenti nutzte den Platz, zog Richtung Tor und erzielte das 4:1.

Im Schlussabschnitt versuchten die Weißrussen nochmal alles und nahmen ihren Torhüter bereits in der 52. Minute in Überzahl vom Eis. Doch eine Aufholjagd konnten die Weißrussen nicht mehr starten, Dominik Bokk schoss noch das 5:1 (57.). „Wir haben die nächste Steigerung der Mannschaft gesehen“, freute sich Trainer Christian Künast. „Die Jungs haben eine tolle Leistung gegen einen der Favoriten abgeliefert und völlig verdient gewonnen.“

Die deutsche U20-Nationalmannschaft (elf Punkte) zieht damit an Weißrussland (9) in der Tabelle vorbei und und spielt am Samstag (16.30 Uhr) gegen Frankreich im letzten WM-Spiel in Füssen. Mit einem Sieg wäre alles klar und Deutschland hätte das Ziel Aufstieg erreicht.