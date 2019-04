Nur noch ein Sieg bis zum Finale: Ravensburg Towerstars gewinnen erneut in Kaufbeuren

Die Ravensburg Towerstars stehen dicht vor dem ersten Einzug in ein DEL2-Finale seit der Meistersaison 2011. Nach dem 3:0-Sieg beim ESV Kaufbeuren am Dienstagabend fehlt der Mannschaft von Trainer Rich Chernomaz nur noch ein Erfolg, um die Play-off-Halbfinalserie für sich zu entscheiden. Am Freitag (19.30 Uhr) haben die Towerstars in der CHG-Arena ihren ersten Matchpuck.

Ein bisschen von ihrer Selbstverständlichkeit schienen die Towerstars zunächst verloren zu haben, nachdem sie nach sechs Siegen in Serie am Sonntag erstmals in den Play-offs verloren hatten. Kontrolle schien das erste Gebot Anfang des ersten Drittels. Der ESVK tat ebenfalls nicht alles, um zu einem schnellen Torerfolg zu kommen – und das, obwohl sich früh die Gelegenheit bot. Schon nach 20 Sekunden musste Robbie Czarnik auf die Strafbank, die Unterzahl blieb aber ohne Folgen.

Gute Anfangsphase des ESVK

Die so effektive erste Kaufbeurer Reihe mit Sami Blomqvist, Branden Gracel und Joseph Lewis kam auf merklich weniger Eiszeit als in den Duellen zuvor. Wenn sie aber auf dem Eis waren, war es sofort gefährlich. Gracel wurde perfekt angespielt, scheiterte aber an Goalie Jonas Langmann (10.). „Wir haben sehr gut angefangen“, meinte ESVK-Trainer Andreas Brockmann.

Doch auch die zweite Unterzahl überstanden die Towerstars schadlos. Nach vorne freilich waren sie weit weniger zwingend als bisher gewohnt. Eine erste ordentliche Möglichkeit hatte Jakub Svoboda, der einen Schuss abfälschte und damit Stefan Vajs beschäftigte (16.). Auch im ersten Powerplay fand Ravensburg kaum Mittel.

Im zweiten Drittel zeigte sich zumindest ansatzweise, dass diese Halbfinalserie eigentlich auch ein Bruderduell ist. Bis hierher war weder von Denis noch von Daniel Pfaffengut viel zu sehen gewesen. Doch das änderte sich plötzlich. In der neutralen Zone gerieten die Brüder aneinander. Als sich der Kaufbeurer Denis nicht beruhigen wollte und noch Thomas Supis anblaffte, bescherte er seinen Teamkollegen die zweite Unterzahl des Abends. Doch immer noch zündete der Ravensburger Turbo nicht richtig. Erst kurz nach Ablauf der Strafzeit gab Czarnik mit einem gefährlichen Schuss so etwas wie das Signal zum Angriff.

Der US-Amerikaner war es auch, der in einer weiteren Unterzahl nur wenige Momente später die Führung auf dem Schläger hatte, aber aus bester Position verzog. Er, der in den Play-offs einen richtigen Lauf hat und fast in jedem Spiel erfolgreich war, beschäftigte die Kaufbeurer Abwehr immer wieder, traf sogar einmal den Pfosten (28.). Es durfte daher nicht verwundern, dass Czarnik am sich abzeichnenden Führungstreffer beteiligt war.

Seinen mustergültigen Querpass verwertete Daniel Schwamberger zum 1:0 (32.). „Im zweiten Drittel haben wir viel mehr Druck gemacht“, lobte Chernomaz. Sören Sturm verpasste wenig später den zweiten Ravensburger Treffer (38.), der den nun weitestgehend chancenlosen Kaufbeurern womöglich schon einen entscheidenden Schlag versetzt hätte.

Vor dem Schlussdrittel standen zwei Fragen im Raum: Würde Ravensburg seine Dominanz bald in weitere Treffer ummünzen können? Oder würden müde wirkende Kaufbeurer noch einmal zurückkommen? Der ESVK tat zwar das, was er immer getan hatte: Er kämpfte. Er arbeitete. Er gab keinen Millimeter her.

Ravensburg aber dominierte die Partie, war wesentlich präsenter auf dem Eis – und belohnte sich mit dem 2:0. Andreas Driendl und Mathieu Pompei eroberten den Puck, Pompei fuhr einmal ums Tor herum, sah dann Robin Just und passte diesem genau in den Schläger (49.) – der Rest war Jubel auf dem Eis und in der Fankurve.

„Auf geht‘s, Oberschwaben! Schießt uns ins Finale! Wer wird deutscher Meister? ERV!“, war von dort zu hören. Nach dem 3:0 (51.) durch Kapitän Vincenz Mayer wurden die Gesänge nicht gerade leiser. Auch eine doppelte Überzahl – Kilian Keller saß auf der Strafbank, Vajs fuhr vom Eis – vermochte Kaufbeuren nicht zum Anschlusstreffer zu nutzen.

So feierten die Towerstars ihren dritten Sieg in der Serie und Jonas Langmann freute sich über seinen dritten Shut-out (den zweiten in den Play-offs) in dieser Saison. „Das letzte Drittel war entscheidend, da haben wir zwei schöne Tore geschossen“, sagte Chernomaz. „Aber Kaufbeuren wird nicht aufgeben. Wir müssen am Freitag vorbereitet sein.“

