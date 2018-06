Nur nicht unkonzentriert beginnen

Nach zwei Spitzenspielen in Folge scheint die Aufgabe für die Ravensburg Razorbacks an diesem Samstag um 16 Uhr deutlich leichter zu sein. Die American Footballer des TSB Ravensburg fahren zum Tabellenletzten der German-Football-League 2 Süd, den Montabaur Fighting Farmers. Doch von Überheblichkeit ist bei den Razorbacks trotz vier Siegen aus vier Spielen nichts zu spüren.

Die Montabaur Fighting Farmers, Aufsteiger in der GFL 2 Süd, haben bisher alle vier Saisonspiele verloren und gerade einmal 29 Punkte in der Offensive zustande gebracht. Ravensburg dagegen legt bisher im Schnitt 45,8 Punkte pro Spiel hin. „Auf dem Papier ist es vielleicht der bislang schwächste Gegner für uns“, sagt Niklas Herrmann von den Razorbacks. „Aber auf dem Papier werden keine Spiele gewonnen.“ Soll heißen: Auch gegen den Tabellenletzten gibt es die Punkte nicht geschenkt. „Montabaur ist ein recht physischer Gegner“, meint Andreas Lo Meo-Englbrecht. „Darauf müssen wir uns einstellen.“

Wieder lange im Bus

Ravensburgs Cheftrainer John Gilligan hat seine Mannschaft im Training davor gewarnt, den kommenden Gegner zu unterschätzen. „Jeder kann in unserer Liga jeden schlagen“, sagt Defensespieler Herrmann. „Wenn wir nicht voll konzentriert sind, dann kann auch der Letzte den Ersten schlagen.“ Das soll auf keinen Fall passieren. Die Razorbacks wollen auch das fünfte Saisonspiel gewinnen und Platz eins in der Tabelle festigen. Die erneut langen Busfahrt ins rheinland-pfälzische Montabaur sorgt naturgemäß für wenig Jubel bei den Ravensburgers. „Aber so haben wir immerhin schon drei lange Fahrten hinter uns“, blickt Lo Meo-Englbrecht auf das Positive der dritten Auswärtspartie in Folge.

Die Fighting Farmers haben am vergangenen Spieltag eine krachende 0:51-Niederlage gegen die Saarland Hurricanes einstecken müssen. „Natürlich sind die Jungs nach solch einem Spiel geknickt“, wird Montabaurs Cheftrainer Sebastian Haas auf der Homepage der Fighting Farmers zitiert. „Ich glaube, wir haben auch einen Schritt in die richtige Richtung gemacht.“ Montabaur musste zuletzt auf wichtige Spieler verzichten, zum einen aus Verletzungsgründen, zum anderen wegen Sperren. Running Back Zain Gower fehlte verletzt, könnte am Samstag aber wieder mitspielen.

Die Razorbacks dagegen hatten bisher viel Freude mit ihrem Running Back. Malik Norman pflügte teilweise durch die gegnerische Defensive. Bei den Nürnberg Rams, einem der Mitfavoriten auf die Meisterschaft, gelangen Norman vier Touchdowns, auch beim Sieg in Wiesbaden am vergangenen Spieltag war der US-Amerikaner erfolgreich. Dazu setzte Jevonte Alexander zu unwiderstehlichen Läufen an. „Wir punkten auch gegen gute Verteidigungen“, freut sich Lo Meo-Englbrecht. Das hängt für den Wide Receiver maßgeblich mit Trainer Gilligan zusammen. „Die Coaches machen seit zwei Jahren großartige Arbeit, die Spieler haben sich unter Gilligan sehr gut entwickelt.“ Zudem sei die Ravensburger Offensive unter dem neuen Quarterback Garrett Dellechiaie variabler als in der Vorsaison. „Wir haben dieses Jahr auch ein sehr effektives Passspiel.“

Defense ist Teamarbeit

Die Offensive ist absolute Ligaspitze, die Defensive „hat noch Luft nach oben“, meint Herrmann. Die Verteidigung könne man aber nicht mit der Offensive vergleichen, wo auch mal zwei Spieler der Partie ihren Stempel aufdrücken können. „In der Verteidigung müssen alle elf Spieler zusammenarbeiten.“ Bleibt für die Partie in Montabaur noch das Thema Konzentration. „Kleine Fehler in der Defensive werden sofort bestraft“, weiß Herrmann, Ravensburgs Defenseback. „Unachtsamkeiten müssen wir abstellen.“ Dann klappt es auch in Montabaur. „Wir wollen Gas geben und Spaß haben“, sagt Lo Meo-Englbrecht. Und dann dürfen sich die Razorbacks wieder auf ein Heimspiel freuen – am Sonntag, 10. Juni, geht es um 15 Uhr im Weingartener Lindenhofstadion gegen die Nürnberg Rams.