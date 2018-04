Nur eine Arbeitertruppe

Es gibt nichts Schlimmeres in der Bundesliga, als am Ende Siebter zu werden. Wer Siebter wird, hat im WM-Sommer zwei Wochen weniger Urlaub zur Regeneration, weil er sich auf Europa-League-Qualifikationsspiele vorbereiten muss, die meistens nach Albanien/Bulgarien führen und die man knapp gewinnen kann (oder auch nicht), nur um dann in der Gruppenphase auf Teams aus Weißrussland/Rumänien zu treffen und im Zweifel eben jetzt auszuscheiden. Verdienen kann man in so einer Europa League nur wenig, dafür allerhand einbüßen, etwa Form und Durchhaltevermögen für die ganze Saison. Der SC Freiburg, Mainz und Augsburg etwa gerieten nach so einem siebten Platz zuletzt in arge Abstiegsnöte.

Vielleicht ist es deshalb zu verstehen, dass beim Bundesliga-Achten VfB Stuttgart nach dem 1:1 gegen den Hamburger SV am Karsamstag keiner von Platz sieben sprach, den derzeit Hoffenheim innehat und der nur vier Punkte weg ist. „Über Platz sieben und die Europa League diskutiere ich nicht, das ist hier kein Thema. Fragen Sie Gladbach und Hoffenheim“, sagte Manager Michael Reschke barsch. Lieber beschäftigte sich der VfB mit der Debatte, ob es nun 40 Punkte für den Klassenerhalt braucht oder die 38 der Gegenwart doch reichen könnten, zumal Mainz auf Rang 16 sechs Runden vor Ende zwölf Zähler entfernt ist. „Wir werden nicht mehr absteigen“, versprach Reschke. Trainer Tayfun Korkut, der am Ostermontag 44 wurde, ist sich da nicht so sicher: „Wir haben jetzt 38 Punkte, die Gefahr abzusteigen ist nochmal geringer geworden“, formulierte er. Und: „Wir müssen sehen, wo wir herkommen.“

Badstuber bleibt Realist

Von unten nämlich, und das war gegen das Schlusslicht im bisher schwächsten Spiel unter Korkut nach langer Zeit wieder mal zu sehen – vor allem an den Gesten von Holger Badstuber. Der 29-Jährige, bester Mann seines Teams, stauchte seine Vordermänner wiederholt derart lautstark und wütend zusammen, dass man Angst um den österlichen Seelenfrieden des VfB haben musste. Der Ex-Nationalspieler aus Rot an der Rot, diesmal aufgrund des Fehlens von Timo Baumgartl wieder Abwehrchef neben Marcin Kaminski (Benjamin Pavard gab den Rechtsverteidiger), war erbost über die Behäbigkeit und Passivität seiner Mannschaft, die im 0:1 durch Lewis Holtby nach einem Patzer von Pavard kulminierte (18.).

Tatsächlich spielten die Stuttgarter 35 Minuten lang so betulich, als befänden sie sich auf Goethes Osterspaziergang, ehe sie sich doch noch am Riemen rissen, wenigstens noch ein 1:1 ergatterten und damit auch im achten Spiel unter Korkut ungeschlagen bleiben. Die Statistik aber sprach für den HSV: Die Gäste verbuchten mehr Eckbälle, mehr gewonnene Zweikämpfe, hatten sogar mehr Ballbesitz und liefen fast nicht zu glaubende neun Kilometer mehr.

Das Team der Stunde hatte gegen das Schlusslicht, das nun seit 15 Spielen ohne Sieg ist, arge Probleme, weil sich der HSV mit letztem Einsatz wehrte. Immerhin: Badstuber stellte sich danach schützend vor die Mannschaft. „Was wollt ihr denn für ein Spiel sehen?“, fragte er. „Wir waren vor sechs Wochen noch in einer höchst prekären Situation. Wir müssen mal die Kirche im Dorf lassen. Das Argument mit dem fehlenden Ballbesitz lasse ich nicht gelten. Wer hat denn schon viel Ballbesitz und ist erfolgreich? Nicht mal Leipzig, nur Bayern, vielleicht noch Dortmund. Man kann auch anders gewinnen. Wir haben nicht die Spieler, um das Spiel zu machen. Wir sind eine Arbeitertruppe, eine Zweikampftruppe in erster Linie, die über unsere Großen vorne drin ins Spiel kommt. Das sind keine großen Kombinierer. Die arbeiten in der Box, da erzielen sie ihre Tore“, dozierte er. Eben das war gegen den HSV allerdings trefflich misslungen – vom Abstaubertor von Daniel Ginczek (44.) abgesehen. Immerhin: Nach einigem Nachbohren räumte Badstuber die kollektiven Fehler ein. „Wir waren nicht aggressiv genug, nicht kompakt, und offensiv zu ungenau.“ Und dennoch: Am Sonntag beim BVB dürfte der VfB nicht chancenlos sein: „Wir wissen inzwischen: Wir können mit jedem mithalten“, sagte Korkut.

Geht es nach Badstuber, würde der Aufsteiger ohnehin am liebsten über Platz vier diskutieren. Der Routinier, dessen Vertrag ausläuft, hält sich im fitten Zustand nicht zu unrecht noch immer für Champions-League-tauglich, und die Zeichen stehen auf Abschied. Man werde Anfang April reden, kündigte Reschke an, nur: Nie Königsklasse, die Badstuber womöglich Lazio Rom bieten könnte, hat Reschke nicht im Angebot.

Der HSV dürfte bald die Bundesliga nach 55 Jahren aus dem Angebot streichen. Sechs Runden vor Ende trennen die Hamburger sieben Zähler von Rang 16 – respektive acht angesichts des Torverhältnisses. Immerhin: Der Auftritt der Gäste imponierte, Trainer Christian Titz, der in Matti Steinmann, Mohamed Gouaida und Liga-Debütant Stephan Ambrosius gleich drei Youngster einsetzte, war logischerweise dennoch „über das Ergebnis enttäuscht“. Der Punkt hilft dem HSV kaum weiter, Titz allerdings betrieb Eigenwerbung für sich. Bei einem Abstieg dürfte der ehemalige U23-Coach das Vertrauen der HSV-Führung bekommen. Das von Lewis Holtby hat er schon: „Der Trainer ist Gold wert“, sagte der Torschütze. „Er gibt uns eine klare Spielart mit, jeder weiß, was er zu tun hat. Diese Art Fußball wird uns weiterbringen.“