Nur deutsche Siege zum Start der Tischtennis-CL

Düsseldorf (dpa) - Die deutschen Tischtennis-Teams haben am ersten Spieltag der Champions League überzeugt und jeweils ihre Partien gewonnen.

Borussia Düsseldorf setzte sich mit 3:1 gegen Bogoria Mazowiecki aus Polen durch. Rekord-Europameister Timo Boll gewann seine beiden Einzel, den dritten Punkt steuerte sein Nationalmannschaftskollege Christian Süß bei. In der vergangenen Saison war die Borussia als Titelverteidiger bereits in der Vorrunde unter anderem an den Polen gescheitert.

Ein glänzendes Debüt in der Champions League gelang Werder Bremen, das AS Pontoise Cergy aus Frankreich mit 3:0 besiegte. Die TTF Liebherr Ochsenhausen setzten sich dank zweier Siege von 2004-Olympiasieger Ryu Seung Min aus Südkorea mit 3:1 gegen den tschechischen Außenseiter El Nino Prag durch.

Auch der Olympia-Dritte Dimitrij Ovtcharov ist mit dem russischen Titelverteidiger Fakel Orenburg mit einem Sieg gestartet. Beim 3:1 gegen GV Hennebont aus Frankreich verlor der Weltranglisten-Neunte allerdings das einzige Match, gewann aber sein zweites Einzel. In derselben Gruppe spielt auch der deutsche Pokalsieger Saarbrücken, der erst am 23. September ins Geschehen eingreift.

Bei den Damen hatte Titelverteidiger ttc berlin eastside keine Mühe. Das Team um die EM-Zweite Irene Ivancan besiegte SKST Mart Hodonin aus Tschechien mit 3:0.

