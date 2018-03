Nowitzki mit Saisonbestleistung bei Pleite gegen Pelicans

Trotz einer persönlichen Saisonbestleistung hat Basketball-Star Dirk Nowitzki mit den Dallas Mavericks in der nordamerikanischen NBA die dritte Niederlage in Folge kassiert. Die Texaner mussten sich den New Orleans Pelicans mit 109:126 (49:65) geschlagen geben.

Nowitzki erzielte 23 Punkte und damit einen Saisonrekord. Zudem holte er sieben Rebounds. Landsmann Maxi Kleber blieb ohne Punkte. Mavs-Rookie Dennis Smith Jr. überzeugte mit 23 Punkten und acht Assists. Pelicans-Allstar Anthony Davis verbuchte mit 23 Punkten und 13 Rebounds sein 37. Double-Double in der laufenden Spielzeit. New Orleans Aufbauspieler Jrue Holiday war mit 30 Zählern der Topscorer der Partie. Die Mavericks liegen mit nun 19 Siegen und 45 Niederlagen auf dem drittletzten Platz in der Western Conference.

