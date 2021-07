Nowitzki-Grußbotschaft an Olympia-Starter: Drücke die Daumen

Basketball-Legende Dirk Nowitzki hat den deutschen Olympia-Startern vor Beginn der Sommerspiele am 23. Juli in Tokio zur Unterstützung eine Grußbotschaft übermittelt.

„Ich hoffe, ihr seid gesund und könnt an euren sportlichen Zielen arbeiten. Denen von euch, die nach Tokio fahren, drücke ich die Daumen und wünsche alles, alles Gute“, sagte der Fahnenträger bei den Olympischen Spielen 2008 in Peking in einem Video der Deutschen Sporthilfe.

Der heute 43-jährige gebürtige Würzburger war als Nachwuchsspieler Teil der Sporthilfe-Förderung und zahlte später als NBA-Profi seine Fördersumme komplett zurück. Er wisse, „wie wichtig die Sporthilfe für euch alle ist. Auch ich wurde in meiner Jugend von ihr gefördert“, sagte Nowitzki laut einer Mitteilung.

