Norweger Kristoff gewinnt zweite Etappe der Deutschland Tour

Der Norweger Alexander Kristoff hat die zweite Etappe der Deutschland Tour gewonnen. Der Routinier siegte nach 180,6 Kilometern von Sangerhausen nach Ilmenau im Sprint vor den beiden deutschen Sprintern Phil Bauhaus und Pascal Ackermann.

Am Vortag hatte noch Ackermann in Schwerin triumphiert. Das dritte Teilstück der viertägigen Rundfahrt führt am Samstag über 193,9 Kilometer von Ilmenau nach Erlangen. Der Gesamtsieger wird am Sonntag in Nürnberg gekürt, wo das Rennen nach insgesamt 720,5 Kilometern zu Ende geht.

© dpa-infocom, dpa:210827-99-993706/2

