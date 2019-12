Norweger Carlsen verteidigt WM-Titel im Blitzschach

Der Norweger Magnus Carlsen hat am Montag in Moskau seinen Titel als Weltmeister im Blitzschach verteidigt. Am Samstag hatte er sich nach vier Jahren wieder im Schnellschach durchgesetzt.

„Der Tiebreak war eine sehr nervöse Angelegenheit, aber ich habe mich am Ende durchgesetzt“, sagte er nach dem Sieg über den Japaner Hikaru Nakamura, „ich bin sehr glücklich“. Carlsen, der auch den Titel im klassischen Schach hält, beendet damit das Jahr als Weltmeister in allen drei Formaten des Spiels. 2014 war ihm das zum ersten Mal gelungen.

