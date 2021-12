Norwegens Kilde siegt erneut - Deutsche verpassen Top Ten

Der norwegische Skirennfahrer Aleksander Aamodt Kilde hat beim Super-G in Gröden seinen dritten Weltcup-Sieg in Serie gefeiert.

Der 29-Jährige gewann auf der legendären Saslong mit 0,22 Sekunden Vorsprung vor Olympiasieger Matthias Mayer aus Österreich sowie dessen Landsmann und Weltmeister Vincent Kriechmayr (+0,27). Vergangene Saison hatte Kilde sowohl im Super-G als auch in der Abfahrt in Gröden triumphiert. In diesem Winter gewann er zuvor schon die beiden Speedrennen im amerikanischen Beaver Creek.

Die deutschen Alpin-Asse verpassten die Top Ten. Die Hoffnungsträger Andreas Sander (+1,23) und Romed Baumann (+1,27) landeten nur auf den Rängen 18 und 20. Josef Ferstl (+1,04) als Elfter und Simon Jocher (+1,19) als 15. werteten die Bilanz etwas auf. Dominik Schwaiger schied aus. Am Samstag steht eine Abfahrt an.

© dpa-infocom, dpa:211217-99-422635/2

Weltcup-Wertung

Homepage Ski-Weltverband FIS

Nachrichten auf der DSV-Homepage

Athleten Deutscher Skiverband

Infos Weltcup Gröden

Ergebnisse