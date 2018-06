Nord-Ministerpräsidenten lehnen Polizeikosten für Clubs ab

Im Mordfall gegen einen 35-jährigen Mann aus dem Landkreis Lindau ist das Urteil gesprochen: Der Mann muss lebenslang in Haft. Das Kemptener Landgericht ordnete am Dienstagnachmittag außerdem eine Sicherungsverwahrung an.

Die Schöffenkammer um den vorsitzenden Richter Gunther Schatz ist überzeugt, dass der Mann seine 22-jährige Nachbarin vor knapp einem Jahr verprügelt, vergewaltigt und ermordet hat. Damit folgte das Gericht dem Antrag der Staatsanwaltschaft.