Noch-Trainer Stevens appelliert an die Schalke-Profis

Interimscoach Huub Stevens hat an die Fußballprofis des FC Schalke 04 appelliert, unter seinem Nachfolger David Wagner in jedem Spiel und in jedem Training alles zu geben.

Sein aktuelles Team habe unter diesen Voraussetzungen die Qualität für Europa: „Ich hoffe, dass sie das gelernt haben und dass es damit ein bisschen einfacher für David Wagner wird“, sagte der 65-Jährige in einem Sport1-Interview.

Stevens hatte Mitte März die Aufgabe als Chefcoach der Gelsenkirchener übertragen bekommen. Dazu sagte er nun: „Wenn man drei Monate vor Ende übernimmt und das Ziel der Klassenerhalt ist und es zwei Spiele vor dem Ende schafft, dann muss man unheimlich glücklich sein.“ Er habe das Amt von Domenico Tedesco auch deshalb übernommen, „um Domenico zu schützen. Er ist ein guter Trainer und wird seinen Weg gehen. Unsere Freundschaft wird auch bestehen bleiben.“

Die Wiederholung einer Rettungsaktion solle es nicht geben: „Das war es. Ich hätte es auch für keinen anderen Verein getan. Da kommt kein zweites Mal - nicht einmal auf Schalke“, bemerkte Stevens.

