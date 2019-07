Nitro überträgt Eintracht-Spiele gegen Tallinn

Der TV-Sender Nitro überträgt die Qualifikationsspiele von Eintracht Frankfurt in der Europa League gegen den FC Flora Tallinn, teilte der Fußball-Bundesligist mit.

In der zweiten Runde trifft die Mannschaft von Trainer Adi Hütter zunächst auswärts am 25. Juli (19.00 MESZ) auf das Team aus Estland, das sich in der ersten Runde gegen den serbischen Vertreter FK Radnicki Nis durchgesetzt hatte. Das Rückspiel findet am 1. August (20.30 Uhr) in der heimischen Commerzbank-Arena statt. Die Paarungen der dritten Runde werden am kommenden Montag in Nyon ausgelost.

UEFA-Mitteilung

Eintracht-Mitteilung

Eintracht-Tweet zur Übertragung

Nitro-Mitteilung