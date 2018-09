Niko Kovac hat bei seiner Champions-League-Premiere das richtige Gefühl

Kovac kann’s. Die Bayern schenken ihrem Trainer zu dessen Debüt in der Champions League einen Sieg. Das souveräne 2:0 (1:0) am Mittwochabend bei Benfica Lissabon durch die Tore von Robert Lewandowski (10.) und Renato Sanches (54.) sichert den perfekten Gruppenstart und zugleich Erfolg Nummer 15 in einem Auftaktspiel in die Königsklasse – Rekord.

Ein gelungener Auftakt für Niko Kovac – diesmal im Anzug samt Krawatte an der Seitenlinie – in den Wettbewerb, an dem er als Trainer des FC Bayern München natürlicherweise vor allem gemessen werden wird.

Im Estádio da Luz (Stadion des Lichts) dominierte Bayern die Partie beim portugiesischen Rekordmeister, allen voran Arjen Robben konnte zwei Gelegenheiten nicht nutzen, um frühzeitig für die Entscheidung zu sorgen. Dafür sorgte dann ausgerechnet Renato Sanches. Ausgerechnet, weil Kovac mit der Aufstellung von Renato Sanches alle überrascht hatte. Der Mittelfeldspieler mit den Rastalocken ist der verlorenen Sohn von Benfica Lissabon, hatte seit 2008 alle Jugendmannschaften des Vereins durchlaufen – und galt, als er vor zwei Jahren zum FC Bayern wechselte, als eines der größten Talente Europas.

Vom Versprechen zum Sorgenkind

Galt. Bei Bayern entwickelte er sich zu einem Sorgenkind. Vor zwei Jahren für 35 Millionen Euro Ablöse (eventuelle Boni noch nicht eingerechnet) von Benfica geholt, erlebte er zwei verlorene Jahre. Eines bei Bayern mit wenigen Einsätzen, eines beim Premier-League-Club FC Swansea mit ebenso wenigen Einsätzen. Nun der Neustart. Der Portugiese bestritt in der alten Heimat sein erstes Pflichtspiel im Bayern-Trikot seit Mai 2017.

Und was für einer: Der 21-Jährige aus dem Lissabonner Armenviertel Musgueira war für seine Ex-Kollegen kaum zu halten, er sorgte für den Takt der Bayern und dirigierte, mitr fliegenden Locken, im Mittelfeld das Spiel. Nach seinem Treffer zum 2:0 presste er entschuldigend die Hände zusammen – als Entschuldigung in seiner ganz persönlichen Märchenstunde. Das Tor hatte er mit einem unwiderstehlichen Solo im Höchsttempo über den halben Platz selbst eingleitet.

„Wir sind sehr gut ins Spiel gekommen und verdient in Führung gegangen“, sagte der aus Bösingen stammende Nationalspieler und Außenverteidiger Joshua Kimmich und lobte Matchwinner Sanches: „Mich freut es für den Jungen. Der ist mit 19 nach München gekommen, ohne die Sprache zu kennen. Es hat nicht alles geklappt. Aber mit welchem Selbstvertrauen er hier aufgespielt hat, das ist ganz groß.“

Weil Thiago neben den langzeitverletzten Kingsley Coman, Corentin Tolisso und Rafinha wegen einer Zehenblessur ausfiel, konnte Kovac dem an Ort und Stelle heimischen Sanches eine Chance von Beginn an geben.

Müller nur auf der Bank

Anfangs hatte Sanches ein paar gute, mutige Antritte, hatte auch an Robert Lewandowskis Treffer (10.) seinen Anteil. dann wurde er zunächst etwas fahrig, verlor Bälle und sein Selbstvertrauen. Dann hatte er aber In der 54. Minute seinen großen Auftritt – und blieb stark

Nicht in der Startelf, und das erstmals unter Kovac: Thomas Müller. „Wir müssen auch an Schalke denken (Bayern spielt dort am Samstag, d.Red.), deswegen habe ich mich entschieden, dass Müller nicht von Anfang an spielt“, erklärte Kovac bei Sky und schob hinterher: „Er hat das verstanden, ist nicht sauer, hat das top aufgenommen.“ Für ihn spielte James Rodríguez, der das 2:0 von Sanches vorbereitete.

Die Bayern spielten den Sieg trotz einiger Chancen für Benfica – wenn, dann war Torhüter Manuel Neuer zur Stelle – routiniert herunter. Ein souveräner Auftakt bevor es in zwei Wochen zu Hause gegen Ajax Amsterdam geht, bei dem die einzigen zwei Neuzugänge Leon Goretzka und Serge Gnabry nur eingewechselt wurden. Aber Renato Sanches ist ja im Grunde auch ein Neuzugang.