Nigeria statt DFB: Akpoguma entscheidet sich für Vaterland

Das Rechenzentrum AvP, über das zahlreiche Apotheken in Deutschland Rezepte mit Krankenkassen abrechnen, ist insolvent. Der Schaden geht in die Millionenhöhe – die Ermittlungen zur Ursache laufen. Auch eine Apotheke in der Region bleibt auf ihren Kosten sitzen.

Mir war sofort klar, dass meine Rechnung von August nicht ausbezahlt werden würde.

Der Leiter der betroffenen Apotheke

20 000 Euro – diesen Betrag schuldet AvP einer Apotheke im Kreis Sigmaringen, deren Leiter namentlich nicht genannt werden möchte.