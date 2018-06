Niersbach: Blatter soll FIFA-Ehrenpräsident werden

DFB-Präsident Wolfgang Niersbach hat Joseph Blatter von einer erneuten Kandidatur für das Präsidentenamt im Fußball-Weltverband FIFA abgeraten.

„Ich habe ihm in einem Vier-Augen-Gespräch gesagt, dass ich es gut fände, wenn er Ehrenpräsident wird“, sagte der Chef des Deutschen Fußball-Bundes bei Sponsor's Sportbusiness Summit (SpoBiS) in Düsseldorf. „Ein positives Image kann man nur mit anderen Gesichtern an der Spitze bewirken.“ Beim FIFA-Kongress am 29. Mai in Zürich will Blatter erneute antreten, hat aber drei Gegenkandidaten.

Der 64 Jahre alte Düsseldorfer bekräftigte zudem noch einmal, dass er selbst in den kommenden Jahren nicht auf das Spitzenamt im europäischen Verband oder der FIFA spekuliere. „Nein, ich bin gerne DFB-Präsident. Es macht mir Spaß.“ Deshalb möchte er im kommenden Jahr wieder zur Wahl antreten. „Ich stehe für weitere drei Jahre zur Verfügung, wenn die Gesundheit es zulässt“, sagte Niersbach.

Zuversichtlich ist er, was die geplante Bewerbung für die EM 2024 angeht. „Ob es ein Selbstläufer ist, weiß ich nicht. Ich bin bei dem Thema aber sehr optimistisch, weil es sehr gut vorbereitet ist“, sagte Niersbach. Die Chancen für einen Zuschlag durch die UEFA bezifferte er auf 80 Prozent.

