Niederlagen-Serie von Nowitzki und Dallas hält an

Basketball-Routinier Dirk Nowitzki hat mit den Dallas Mavericks in der NBA die siebte Niederlage in Folge kassiert. Die Texaner unterlagen in der Nordamerika-Liga bei den Denver Nuggets 99:100.

Denvers Allstar Nikola Jokic sorgte mit einem Treffer in letzter Sekunde für die Entscheidung zugunsten der Gastgeber. Der 40 Jahre alte Nowitzki brachte es auf neun Punkte. Landsmann Maxi Kleber erzielte mit elf Punkten und elf Rebounds ein sogenanntes Double-Double. Dallas liegt mit einer Bilanz von 27 Siegen und 41 Niederlagen weiter auf dem vorletzten Platz in der Western Conference und wird erneut die Playoffs verpassen.

Nationalspieler Dennis Schröder und die Oklahoma City Thunder mussten sich den Indiana Pacers mit 106:108 geschlagen geben. Der 25 Jahre alte Schröder erzielte sieben Punkte. Superstar Russell Westbrook (19 Punkte/14 Rebounds/11 Assists) verbuchte sein zweites Triple-Double hintereinander und das 131. seiner Karriere. OKC belegt aktuell den fünften Platz im Westen.

Die Boston Celtics besiegten die Sacramento Kings ohne den erkrankten Daniel Theis mit 126:120. Aufbauspieler Kyrie Irving war mit 31 Punkten, zwölf Vorlagen und zehn Rebounds der Matchwinner bei den Gästen. Boston hat als Fünfter im Osten beste Playoff-Chancen.

Das deutsche Toptalent Moritz Wagner blieb bei der 98:111-Niederlage der Los Angeles Lakers bei den Toronto Raptors ohne Punkte. Superstar LeBron James verbuchte 25 Zähler. Der 19 Jahre alte Isaac Bonga kam erneut nicht zum Einsatz. Die Kalifornier bleiben Elfter im Westen.

Spielstatistik Oklahoma City Thunder-Indiana Pacers

Spielstatistik Sacramento Kings-Boston Celtics

Spielstatisik Los Angeles Kings-Toronto Raptors

NBA Tabelle