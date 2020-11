Niederlage zum Geburtstag für Schach-Weltmeister Carlsen

Von

Der Neuzugang der Corona-Infektionen in Tuttlingen hat einen neuen Rekordwert erreicht. Am Montag lag die Sieben-Tages-Inzidenz für das Stadtgebiet bei 414 neuen Fällen pro 100 000 Einwohner. OB Michael Beck fordert vor diesem Hintergrund dringendst dazu auf, sich an Abstandsregeln und Kontaktsperren zu halten. „Im schlimmsten Fall droht uns eine Ausgangssperre“, so der OB.

Im sächsischen Landkreis Görlitz oder im bayerischen Passau ist es bereits so weit.