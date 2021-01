Niederländische Rekordablöse: Haller wechselt zu Ajax

Massive Kontaktbeschränkungen, Unterricht nur auf Distanz und keine entfernteren Ausflüge mehr: All das haben die Regierungschefs der Länder diese Woche mit der Bundeskanzlerin zur Eindämmung der Corona-Pandemie beschlossen. Ganz so strikt werden die Regeln in Baden-Württemberg ab Montag aber nicht werden. Dazu wurden am Donerstag weitere Details bekannt. Ein Überblick.

Gilt die Eine-Person-Regel unumstößlich?

Treffen sind nur noch mit einem einzigen Menschen jenseits des eigenen Haushalts erlaubt – so sieht es der ...