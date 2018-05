Nicolai Müller nach fast neun Monaten wieder im HSV-Kader

Plötzlich war das Haus in einer riesigen Rauchwolke verschwunden: Die Feuerwehr kämpfte am Freitagnachmittag in Hergensweiler lange mit einem Großbrand. Ein Gebäude, in dem sich eine Werkstatt, ein Büro und zwei Wohnungen befinden, fing plötzlich Feuer. Personen waren glücklicherweise nicht im Haus. Probleme bereitete den Einsatzkräften die Blechfassade des Gebäudes.

Der Alarm geht gegen 14.30 Uhr ein. Aus einem Gebäude in der Rupolzer Straße, in dem sich neben zwei Wohnungen auch die Firma Betz samt Werkstatt befindet, dringt ...