Nicht Topfavorit: Deutsche Tischtennis-Stars mit EM-Sorgen

Die deutschen Tischtennis-Stars werden in der kommenden Woche nicht in Topform zu den Europameisterschaften in Alicante fliegen. Rekord-Europameister Timo Boll musste im Sommer mehrere Wochen wegen erneuter Probleme an der Halswirbelsäule pausieren.

Und auch der Weltranglisten-Fünfte Dimitrij Ovtcharov feierte nach seiner langwierigen Verletzung am Oberschenkelhals erst im Juli wieder sein Comeback.

„Klar ist es schön, Europameister zu sein. Ich sehe mich aber nicht als Topfavorit auf den Titel“, sagte Boll am Mittwoch bei einer Pressekonferenz des deutschen Teams in Düsseldorf. Bundestrainer Jörg Roßkopf betonte jedoch auch: „Unser Ziel ist klar: Wir wollen am Ende im Einzel, Doppel und Mixed auf dem Treppchen stehen. Denn wir haben in jedem Wettbewerb die besten Spieler Europas am Start.“

Die EM findet vom 18. bis 23. September im spanischen Alicante statt. Für das Einzel nominierte Roßkopf am Mittwoch neben seinen beiden Topspielern Ovtcharov und Boll noch den Weltranglisten-16. Patrick Franziska vom 1. FC Saarbrücken, Ricardo Walther vom ASV Grünwettersbach sowie Benedikt Duda vom TTC Schwalbe Bergneustadt. Der Weltranglisten-19. Ruwen Filus aus Fulda ist nur für das Doppel und Mixed vorgesehen.

