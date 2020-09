NHL: Stars gewinnen erstes Conference-Finalspiel

Die Dallas Stars haben das erste Finale der Western Conference in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL gewonnen. Sie bezwangen am Sonntag (Ortszeit) zum Auftakt der Best-of-Seven-Serie die Vegas Golden Knights mit 1:0 (1:0, 0:0, 0:0).

Den Treffer des Tages erzielte John Klingberg bereits in der dritten Minute. Vor allem im Schlussdrittel hielt dann Torhüter Anton Chudobin den Sieg fest, er blieb erstmals in einem Playoff-Spiel ohne Gegentor.

In der Eastern Conference stehen sich ab Montagabend (Ortszeit) die New York Islanders, Team der deutschen Profis Thomas Greiss und Tom Kühnhackl, sowie die Tampa Bay Lightning gegenüber.

Matt Dumba von den Minnesota Wild wurde derweil für seinen Einsatz gegen Rassismus und für soziale Gerechtigkeit mit der King Clancy Memorial Trophy ausgezeichnet. Sie wird jährlich an den oder die Spieler verliehen, die auf und abseits des Eises am besten Führungsqualitäten vorleben und einen bemerkenswerten humanitären Beitrag in ihren Gemeinden geleistet haben.

Der Verteidiger, einer von wenigen schwarzen Spielern der NHL, hatte unter anderem nach dem Tod des Afro-Amerikaners George Floyd durch Polizeigewalt in Minnesota im Juni zusammen mit weiteren aktuellen und ehemaligen schwarzen NHL-Spielern die Hockey Diversity Alliance gegründet. Zum Auftakt des Neustarts der Liga nach der Corona-Zwangspause in der sogenannten Blase war Dumba der erste NHL-Spieler, der im Rahmen des „Black Lives Matter“-Protests auf dem Eis kniete und eine emotionale Rede gegen Rassismus hielt.

© dpa-infocom, dpa:200907-99-457167/2

NHL-Playoff-Baum und -Spielplan

Kompletter Spielerkader der teilnehmenden Teams

Meldung zur Dumba-Auszeichnung der NHL

Profil Thomas Greiss

Profil Tom Kühnhackl