NHL-Star Draisaitl: „Glaube, dass unsere Zeit gekommen ist“

Eishockey-Star Leon Draisaitl rechnet sich mit den Edmonton Oilers gute Chancen, in der in der kommenden Woche beginnenden NHL-Saison endlich um den Stanley Cup mitspielen zu können.

„Ich glaube, dass jetzt unsere Zeit gekommen ist“, sagte der 25 Jahre alte Weltklasse-Stürmer. „Ich denke, dass wir jetzt auch die Mannschaft dafür haben. Jetzt liegt es an uns.“

Draisaitl zählt seit einiger Zeit zu den besten Spielern der Welt und war in der Saison 2019/2020 zum wertvollsten Spieler der nordamerikanischen Profiliga gekürt worden. Deutschlands Sportler des Jahres 2020 scheiterte in den vergangenen Jahren mit den Oilers aber stets früh in den Playoffs. Für die neue Saison sieht er sein Team mit dem kanadischen Topstar Connor McDavid aber bestens vorbereitet.

„Ich glaube, dass wir das tiefste Team seit 2017 haben. Ich glaube auch, dass wir sehr gute neue Spieler bekommen haben“, sagte der 25 Jahre alte Kölner. „Vor allem bei den Stürmern sollten wir jetzt noch mehr Qualität haben.“ Die Oilers starten am kommenden Mittwoch (Ortszeit) gegen die Vancouver Canucks in die neue Saison, die wieder im gewohnten Modus ausgetragen wird. Auch Zuschauer sind wieder zugelassen.

