NHL-Spieler stoppt Dieb: „Mittelmäßiger Kämpfer auf dem Eis“

Auf dem Eis ist Mark Borowiecki nur ein „mittelmäßiger Kämpfer“, wie der Verteidiger des NHL-Clubs Ottawa Senators über sich sagt. Doch wenn es auf der Straße ernst wird, dann weiß der Kanadier zu handeln.

Der Eishockey-Profi stoppte wie jetzt bekannt wurde am 1. Dezember vor dem Spiel seines Teams bei den Vancouver Canucks einen Dieb, der in der kanadischen Westküstenstadt in ein Auto eingebrochen war. „Ich hatte keine Sorgen vor dem, was hätte passieren können“, sagte Borowiecki (30) laut Nachrichtenagentur AP. „Es war zu der Zeit das Richtige, was ich getan habe.“ Der Dieb entkam zwar, ließ seine Beute aber zurück. Die Besitzerin schickte ihm „einen netten Text“, in dem sie ihm dankte. Sie sei allerdings Fan der Toronto Maple Leafs.

