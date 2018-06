NHL-Profi Rieder siegt mit Arizona

Eishockey-Nationalspieler Tobias Rieder und die Arizona Coyotes haben in der nordamerikanischen Profiliga NHL bei den Chicago Blackhawks knapp gewonnen. Nach Penaltyschießen setzte sich das Team mit dem deutschen Stürmer mit 3:2 durch.

Der frühere Hamburger David Wolf feierte mit den Calgary Flames einen klaren 4:1-Erfolg bei den San José Sharks. In seinem zweiten NHL-Spiel stand der deutsche Nationalstürmer 7:36 Minuten auf dem Eis. Wolf hatte sich bei seinem Debüt am 31. Januar verletzt. Calgary liegt als Zweiter der Pacific Division weiter auf Playoff-Kurs. Arizona belegt in der gleichen Division den vorletzten Rang.

