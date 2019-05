NHL-Playoffs: St. Louis gewinnt Spiel fünf in San Jose

Die St. Louis Blues haben im Playoff-Halbfinale der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL einen wichtigen Auswärtserfolg gefeiert und stehen kurz vor ihrer ersten Finalteilnahme seit 49 Jahren.

Das Team aus Missouri gewann Spiel fünf der Best-of-Seven-Serie bei den San Jose Sharks klar mit 5:0 (1:0, 2:0, 2:0). Die Tore der Blues erzielten Oskar Sundqvist (6. Minute), dreimal Jaden Schwartz (24./43./57.) und Wladimir Tarasenko (27.). Torhüter Jordan Binnington verbuchte mit 21 Paraden den ersten Playoff-Shutout seiner Karriere.

In der Halbfinalserie ging St. Louis durch den Sieg mit 3:2 in Führung. Mit einem Heimsieg im sechsten Spiel am Dienstag könnten die Blues zum ersten Mal seit 1970 wieder das Stanley-Cup-Finale erreichen.

Spielstatistik St. Louis Blues-San Jose Sharks

NHL-Playoff-Übersicht