Nashville (dpa) - Den Phoenix Coyotes fehlt in den Playoffs der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL nur noch ein Sieg zum erstmaligen Einzug ins Halbfinale. Das Team aus dem US-Bundesstaat Arizona kam durch einen Treffer von Kapitän Shane Doan zu einem 1:0-Sieg bei den Nashville Predators.

Die Kojoten liegen in der „Best of Seven“-Serie mit 3:1 vorn und können mit einem Heimsieg am Montag den Sprung in die Vorschlussrunde perfekt machen.

