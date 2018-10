NHL: Kahun verliert mit Chicago gegen Tampa Bay

Von Richard Moosbrucker

Nach dreizehnwöchigem fairem Wahlkampf ist am Sonntag die spannende Bürgermeisterwahl mit einem überzeugenden Wahlsieg von André Kielack zu Ende gegangen. Der Dürbheimer gewann mit 1184 Stimmen (65,1 Prozent) eindeutig die Wahl vor seiner Mitbewerberin, Susanne Irion, die 630 Stimmen auf sich vereinigen konnte, was einem Prozentsatz von 34,7 Prozent entspricht. Wahlberechtigte waren es 3031, gewählt haben 1820 Gosheimer Bürger, was einer Wahlbeteiligung von 60,05 Prozent entspricht.