NHL: Kühnhackl mit Torvorlage bei Pittsburghs Sieg

Eishockey-Nationalspieler Tom Kühnhackl hat mit den Pittsburgh Penguins in der nordamerikanischen NHL den dritten Sieg in Folge gefeiert. Der Stanley-Cup-Champion besiegte die San Jose Sharks 5:2 (1:0, 1:2, 3:0).

Der 26-jährige Landshuter bereitete das 4:2 durch Bryan Rust in der 54. Spielminute vor. Für Kühnhackl war es die sechste Torvorlage der laufenden Spielzeit. Der 25-jährige Rust (12.) sorgte auch für den Führungstreffer der Gastgeber. Matchwinner aufseiten der Penguins war jedoch der Russe Evgeni Malkin (40./47./59.), der einen Hattrick erzielte. Mit aktuell 59 Punkten liegt der Titelverteidiger auf dem fünften Tabellenplatz in der Eastern Conference.

Die New York Islanders kassierten hingegen ohne die beiden deutschen Nationalspieler Thomas Greiss und Dennis Seidenberg eine Heimniederlage. Das Team aus dem New Yorker Stadtteil Brooklyn unterlag gegen die Florida Panthers 1:4 (0:1, 0:1, 1:2). Torhüter Greiss und Verteidiger Seidenberg kamen erneut nicht zum Einsatz. Der 32-jährige Greiss stand zuletzt am 15. Januar im Tor der New Yorker. Der 36-jährige Seidenberg wartet seit dem 16. Januar auf seinen nächsten Einsatz. Die Islanders belegen mit 55 Punkten den zehnten Platz im Osten.

Ohne Verteidiger Korbinian Holzer gewannen die Anaheim Ducks auswärts bei den Boston Bruins 3:1 (2:0, 0:0, 1:1). Der 29-jährige Holzer befand sich erneut nicht im Aufgebot der Südkalifornier. Der Kanadier Adam Henrique (14./60.) führte die Ducks mit zwei Toren zum Auswärtssieg an der US-Ostküste. Nach dem dritten Sieg in Serie rangieren die Ducks mit 59 Punkten auf dem achten Platz in der Western Conference.

