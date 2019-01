NHL: Draisaitls Edmonton Oilers stoppen Niederlagenserie

Schneegestöber und Glatteis haben am Mittwochabend ein Verkehrschaos rund um Ulm ausgelöst. Zahlreiche Straße in Ulm und um Ulm herum waren verstopft. Auch beim Bus- und Straßenbahnverkehr kam es zu erheblichen Beeinträchtigungen. Einige Buslinien fielen über Stunden aus. Nach Angaben der Polizei am Abend sei es nicht zu „besonders vielen Unfällen“ gekommen.

Kein Stau in Stuttgart Anhand eines Routenplaners waren die Auswirkungen deutlich zu sehen.