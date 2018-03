NHL: Draisaitl-Treffer bei Edmonton-Sieg - Grubauer überragt

Schreck zur besten Einkaufszeit am Samstag in der Ravensburger Altstadt: Gegen 12.15 Uhr steht die katholische Kirche St. Jodok in der Eisenbahnstraße in Flammen. Über dem historischen Zentrum hängt eine Rauchsäule. Die Feuerwehr vom benachbarten Salzstadel und die Polizei sind schnell vor Ort, unter anderem rückt die Höhenrettungsgruppe der Feuerwehr Weingarten an. Einsatzkräfte dringen in das Innere der Kirche vor und bekämpfen den Brand im linken Kirchenschiff.