NHL: Draisaitl knackt erneut 100-Punkte-Marke

Der deutsche Eishockey-Star Leon Draisaitl hat wie im Vorjahr die Marke von 100 Scorerpunkten in der Nordamerika-Liga NHL geknackt.

Beim 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)-Heimsieg der Edmonton Oilers über die Winnipeg Jets am Samstag (Ortszeit) erzielte der Kölner zunächst seine Saisontore 38 und 39 zum 1:0 (7.) und 2:2 (40.). Außerdem war Draisaitl am Siegtreffer von Ryan Nugent-Hopkins in der 55. Minute mit seiner 63. Vorlage beteiligt.

Mit nun 102 Zählern führt der 24-Jährige die Scorerwertung in der NHL klar an. Draisaitl dürfte seine Bestmarke von 105 Scorerpunkten aus der Vorsaison diesmal noch deutlich übertreffen. Nach 65 Saisonspielen liegt Edmonton mit 34 Siegen und 23 Niederlagen auf Platz zwei der Pacific Division und darf weiter auf den Einzug in die Playoffs hoffen..

